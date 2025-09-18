Icon Menü
Champions League: Schnelle Rückkehr in Aussicht: Stanisic fehlt Bayern vorerst

Champions League

Schnelle Rückkehr in Aussicht: Stanisic fehlt Bayern vorerst

Nach Josip Stanisics Auswechslung gegen Chelsea gibt der FC Bayern eine leichte Entwarnung. Der Verteidiger fällt zwar verletzt aus - dürfte offenbar schon bald wieder auf dem Platz stehen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bayern-Verteidiger Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea offenbar nicht ernsthaft verletzt.
    Bayern-Verteidiger Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea offenbar nicht ernsthaft verletzt. Foto: Tom Weller/dpa

    Der FC Bayern München muss vorerst auf Josip Stanisic verzichten - vermutlich aber nicht lange. Der Verteidiger hatte sich beim 3:1-Champions-League-Sieg gegen Club-Weltmeister FC Chelsea eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk zugezogen, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte.

    Die Ausfallzeit teilte der Verein nicht mit, laut dem Sender «Sky» soll Stanisic aber maximal ein bis zwei Wochen fehlen. Damit könnte der 25-Jährige noch vor der nächsten Länderspielpause wieder auf dem Platz stehen. Bereits nach der Auswechslung des 27-Jährigen hatte sich am Mittwochabend angedeutet, dass er sich offenkundig nicht ernsthafter am Knie verletzt hatte.

    Beim FC Bayern musste Josip Stanisic (Mitte) am Mittwochabend verletzt ausgewechselt werden.
    Beim FC Bayern musste Josip Stanisic (Mitte) am Mittwochabend verletzt ausgewechselt werden. Foto: Tom Weller/dpa
