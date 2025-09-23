Haus in Flammen - Passant hilft Seniorin und Hund heraus

Ein Zeuge hat einer Seniorin und ihrem Hund aus einem brennenden Reihenhaus in Rosenheim geholfen. Der 29-Jährige wohne in der Nähe und sei zufällig vorbeigegangen, sagte ein Polizeisprecher. Er habe den Rauch bemerkt und sei auf das Grundstück gegangen. Als er die Seniorin durch ein Fenster gesehen habe, habe er nicht gezögert und ihr geholfen.

Verletzt wurde bei dem Feuer am Montag niemand, wie es hieß. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Häuser. Das Haus der Seniorin ist jedoch vorerst nicht mehr bewohnbar: Sie kam deswegen bei Verwandten unter. Der Schaden wurde auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache machte die Polizei bislang keine Angaben. Die Kripo ermittelt.