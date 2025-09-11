Icon Menü
Demonstrationen: Aktivisten blockieren Autobahnstrecke zur Messe IAA

Demonstrationen

Aktivisten blockieren Autobahnstrecke zur Messe IAA

Stau im Berufsverkehr: Klimaaktivisten blockierten in München die Autobahn A9.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München protestierten Umweltaktivisten im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA).
    Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München protestierten Umweltaktivisten im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). Foto: Peter Kneffel/dpa

    Mit einer Straßenblockade auf der Autobahn A9 in München haben Aktivisten des Widerstands-Kollektivs im morgendlichen Berufsverkehr gegen die Autoausstellung IAA protestiert. Die Autobahn sei stadteinwärts komplett gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Es habe sich ein etwa fünf Kilometer langer Stau gebildet.

    Die Umweltaktivisten kritisierten zu wenig politischen Willen für die Mobilitätswende: In der Nähe der Allianz-Arena spannten sie ein Banner über die Autobahn mit der Aufschrift «Gutes Leben für Alle = Mobilitätswende» und «IAA = Klimahölle». Mehrere Aktivisten klebten sich auf die Fahrbahn. Ein Unterstützer sagte: «Was wir brauchen, sind Städte für Menschen, statt Städte für Autos.»

