EHC München holt finnischen Olympiasieger Ville Pokka

Einen Tag vor dem Saisonauftakt in der Deutschen Eishockey Liga hat sich der EHC Red Bull München noch einmal verstärkt. Der finnische Nationalspieler Ville Pokka wechselt aus seiner Heimat in die bayrische Landeshauptstadt, wie der Erstligist mitteilte. Mit Finnland wurde der 31-Jährige 2022 Weltmeister und holte bei den Olympischen Spielen in China Gold.

Beim EHC soll Pokka in der Abwehr eine Lücke füllen. Der US-Amerikaner Will Butcher fällt wegen gesundheitlicher Auffälligkeiten weiter auf unbestimmte Zeit aus. «Ville bringt nicht nur enorme Erfahrung mit, sondern hat in seiner Karriere gezeigt, dass er ein Spieler ist, der Titel gewinnen kann», sagte EHC-Sportchef Christian Winkler über den Neuzugang.

Mit Chris DeSousa trifft Pokka in München auf einen ehemaligen Teamkollegen. Mit dem Kanadier hatte er einst bei den Rockford IceHogs in der American Hockey League zusammengespielt. Bei dem Team in der zweithöchsten Liga in Nordamerika kam er von 2014 bis 2018 zum Einsatz, darauf folgten Stationen in Russland, Schweden und der Schweiz. Zur vergangenen Saison kehrte Pokka nach Finnland zurück und wurde mit dem Erstligisten Oulun Kärpät Meister.