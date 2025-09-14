Icon Menü
Deutsche Eishockey Liga: Straubing Tigers holen Ex-NHL-Spieler Wade Allison

Deutsche Eishockey Liga

Straubing Tigers holen Ex-NHL-Spieler Wade Allison

Der Flügelstürmer Wade Allison spielt künftig für die Straubing Tigers. Der Kanadier bringt Erfahrung aus der NHL und Kasachstan mit.
Von dpa
    Tigers-Neuzugang Wade Allison (Mitte) bringt Erfahrung aus der NHL mit. (Archivbild)
    Tigers-Neuzugang Wade Allison (Mitte) bringt Erfahrung aus der NHL mit. (Archivbild) Foto: Chris Szagola/AP/dpa

    Die Straubing Tigers haben kurz vor dem zweiten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) noch einen Spieler verpflichtet. Der Kanadier Wade Allison soll den Sturm der Niederbayern verstärken, wie der Club mitteilte. In der nordamerikanischen NHL hatte der 27-Jährige vier Saisons für die Philadelphia Flyers gespielt. Zur vergangenen Saison war er nach Kasachstan zu Barys Astana gewechselt, löste seinen Vertrag mit dem KHL-Club aber bereits im November wieder auf.

