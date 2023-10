Die Camping-Fans leben im Süden: So viele Wohnmobile gibt es in Bayerns Städten und Gemeinden

Die Bayern gehen gerne campen, und nicht wenige haben ein eigenes Wohnmobil. So viele Wohnmobile sind in den Städten und Landkreisen Bayerns gemeldet.

13.10.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Campingurlaub mit dem Wohnmobil liegt im Trend – besonders in der Coronazeit stiegen die Nachfrage und auch die Zahl der Neuzulassungen stark an. Doch innerhalb von Bayern gibt es je nach Region große Unterschiede. So gibt es etwain den südlichen Landkreisen des Freistaats im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Wohnmobile . Das zeigt eine Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes vom Jahresbeginn. Allen voran sind im Landkreis Garmisch-Partenkirchen die meisten Wohnmobile gemeldet – insgesamt 2096, das sind 23,8 je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.