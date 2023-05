Ermittlungen der Polizei nach Tötung von Studentin im Chiemgau abgeschlossen

Im Oktober wurde die Leiche einer Studentin nahe des Clubs "Eiskeller" in Aschau im Chiemgau gefunden. Nun hat die Polizei die Ermittlungen abgeschlossen.

02.05.2023 | Stand: 16:30 Uhr

Im Fall der getöteten Studentin aus Oberbayern hat die Polizei ihre Ermittlungen nach knapp sieben Monaten vorerst abgeschlossen. Der Schlussbericht ging vergangene Woche bei der Staatsanwaltschaft Traunstein ein, bestätigte Oberstaatsanwalt Gunther Scharbert am Dienstag auf Anfrage. Ein Heranwachsender sitzt seit Monaten unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft.

Leiche einer jungen Frau in Aschau im Chiemgau gefunden: Ermittlungen abgeschlossen

Die zum Tatzeitpunkt 23-Jährige hatte am 2. Oktober im Club "Eiskeller" in Aschau im Chiemgau gefeiert und war danach nicht nach Hause gekommen. Stunden später - am nächsten Tag - entdeckte ein Passant ihre Leiche flussabwärts in der Prien. Rund sechs Wochen später wurde ein zwischen 18 und 21 Jahre alter Mann festgenommen - ein Jogger, der in der Tatnacht in der Nähe des Clubs gesehen worden war.

Nahezu 700 Besucher des Nachtclubs, die am Tatabend dort gefeiert hatten, waren vernommen worden.

