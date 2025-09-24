Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Ermittlungen: SOS-Kinderdorf - Neue Verdachtsfälle in Österreich

Ermittlungen

SOS-Kinderdorf - Neue Verdachtsfälle in Österreich

Die Organisation SOS-Kinderdorf in Österreich ist mit einer Reihe von Vorwürfen konfrontiert. Nun ermitteln Staatsanwälte wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Kommission soll den Umgang mit Missbrauchsfällen in SOS-Kinderdörfern aufarbeiten. (Archivbild)
    Eine Kommission soll den Umgang mit Missbrauchsfällen in SOS-Kinderdörfern aufarbeiten. (Archivbild) Foto: Wolfgang Jannach/APA/dpa

    Die Liste an Missbrauchsvorwürfen gegen ehemalige Mitarbeiter von SOS-Kinderdorf in Österreich wird länger. Im jüngsten bekanntgewordenen Fall steht ein ehemaliger Mitarbeiter unter Verdacht, zwei Schützlinge des Kinderdorfs in Seekirchen nahe der Grenze zu Bayern sexuell missbraucht zu haben, wie die Staatsanwaltschaft Salzburg der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

    Zuvor hatten die «Salzburger Nachrichten» darüber berichtet. Die Staatsanwaltschaft ermittle wegen mutmaßlicher Übergriffe gegen zwei Mädchen im Zeitraum zwischen 2008 und 2010, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der dpa. Demnach waren die Kinder damals noch unmündig, also jünger als 14 Jahre alt.

    «Wir arbeiten eng und transparent mit den zuständigen Behörden zusammen und stellen alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung», teilte SOS-Kinderdorf Österreich der dpa mit. Weitere Informationen würden zum Schutz der Opfer nicht veröffentlicht, hieß es.

    Auch mutmaßliche Fälle in Tirol und Kärnten

    Zuvor waren Verdachtsfälle rund um die SOS-Kinderdörfer in Moosburg in Kärnten und in Imst in Tirol durch Medienberichte öffentlich geworden. SOS-Kinderdorf hat danach mutmaßliche Fälle von körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt an den Standorten bestätigt.

    Die Organisation hat die Fälle in Imst und Moosburg nach eigenen Angaben bereits intern aufgearbeitet. Als Reaktion auf die Medienberichte will SOS-Kinderdorf jedoch eine unabhängige Kommission einsetzen, um diese Aufarbeitung noch einmal unter die Lupe zu nehmen.

    Auch in deutschen SOS-Kinderdorf-Einrichtungen kam es in der Vergangenheit zu Übergriffen. Eine unabhängige Kommission berichtete vergangenes Jahr von 189 Meldungen zu körperlichen, emotionalen und sexuellen Übergriffen sowie Verletzungen der Privatsphäre zwischen 1976 und 2023.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden