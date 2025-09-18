Icon Menü
Ermittlungen: Vermisster Bootsführer tot im Chiemsee gefunden

Ermittlungen

Vermisster Bootsführer tot im Chiemsee gefunden

Wochenlang wurde am Chiemsee ein Mann gesucht. Nun gibt es traurige Gewissheit. Taucher fanden die Leiche im Wasser. Was bisher über den Fall bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft suchten einen Teil des Chiemsee ab. (Symbolbild)
    Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft suchten einen Teil des Chiemsee ab. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Mehr als einen Monat nach seinem Verschwinden ist ein vermisster Bootsführer tot im Chiemsee im Landkreis Rosenheim gefunden worden. Der 39-Jährige habe sich am 11. August ein Elektroboot ausgeliehen, teilte die Polizei mit. Nach den zwei Stunden Mietzeit kam er jedoch nicht zurück. Ein Segler entdeckte das herrenlose Boot dann am Abend - von dem Mann fehlte zunächst jede Spur.

    Großangelegte Suchaktionen mit Hubschraubern, der Wasserwacht und mehreren Freiwilligen blieben erfolglos. Am Mittwoch suchten Taucher dann einen Bereich bei Gstadt ab. Dort entdeckten sie die Leiche des 39-Jährigen. Wie der Mann ums Leben kam, ermittelt die Kripo. Eine Beteiligung Dritter wurde bislang ausgeschlossen.

