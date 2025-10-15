Icon Menü
Etliche Polizeikräfte vor Ort: Bedrohung in Bad Wörishofen - SEK nimmt Mann fest

Etliche Polizeikräfte vor Ort

Bedrohung in Bad Wörishofen - SEK nimmt Mann fest

Großer Polizeieinsatz in Bad Wörishofen: Ein Mann wird festgenommen, das SEK ist vor Ort. Was die Hintergründe der Aktion sind, bleibt zunächst offen.
Von dpa
    Verletzte hat es laut Polizei nicht gegeben. (Symbolbild)
    Verletzte hat es laut Polizei nicht gegeben. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Wegen einer Bedrohungslage hat die Polizei bei einem größeren Einsatz im Landkreis Unterallgäu einen Mann festgenommen. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Einsatz am frühen Abend in einem Haus in Bad Wörishofen waren demnach auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos beteiligt gewesen. Details zu den Hintergründen nannte der Polizeisprecher zunächst nicht. Zuerst hatte die «Augsburger Allgemeine» berichtet.

