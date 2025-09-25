Lotto sucht Millionengewinner aus Oberbayern

Lotto sucht einen Gewinner von rund 2,7 Millionen Euro in Oberbayern. Wer den Systemtipp mit den Zahlen 9, 14, 16, 29, 31 und 48 abgegeben habe, habe in der Mittwochsziehung exakt 2.734.360,30 Euro gewonnen, teilte Lotto Bayern mit. Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung weiß bisher aber nicht, um wen es sich dabei handelt.

Der Lottospieler oder die Lottospielerin habe bis Ende 2028 Zeit, den Gewinn für sich zu reklamieren, teilte Lotto Bayern mit. Genau genommen handelt es sich um sieben Gewinne: Mit einem - gegenüber einem normalen Spielschein teureren - Systemtipp nimmt man mit allen mathematisch möglichen Tippreihen an einer oder mehreren Ziehungen teil, die sich aus den angekreuzten Zahlen bilden lassen. Dadurch kann man bei einer Ziehung mehrere Treffer landen.

Die meisten Großgewinne werden aber schon in den ersten Wochen nach der jeweiligen Ziehung angefordert. Nur selten werden große Summen nicht rechtzeitig abgeholt. Dann fließen die Gewinne laut Lotto Bayern in einen Fonds, aus dem Preise für Sonderauslosungen finanziert werden. Alternativ fließen sie für gemeinnützige Zwecke in den Bayerischen Staatshaushalt. Zuletzt war das bei einem Gewinn von einer Million Euro im Jahr 2019 der Fall.