Zweiter Sieg: Bayern-Basketballer bezwingen Mailand

Die Basketballer des FC Bayern München haben am vierten Spieltag der Euroleague ihren zweiten Sieg verbucht. Vier Tage nach der heftigen 70:98-Heimpleite gegen Litauens Topclub Zalgiris Kaunas gelang ein 64:53 (28:33)-Erfolg gegen Emporio Armani Mailand. Vor allem defensiv zeigten sich die Gastgeber stark verbessert.

Das dritte Viertel gewann die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert 18:7. Den nach der Halbzeitpause heraus gespielten Vorsprung verteidigten die Bayern bis zum Ende. Bester Werfer war Vladimir Lucic mit 15 Punkten, Nationalspieler Andreas Obst steuerte 14 Punkte bei. Für Mailand erzielte der einstige Bayern-Profi Devin Booker 11 Zähler. Am Donnerstagabend (19.45 Uhr) gastieren die Münchner bei Fenerbahce Istanbul

Noch 33 Spiele in der Hauptrunde

Die Münchner hatten zum Auftakt der Euroleague-Saison 79:87 bei Titelfavorit Panathinaikos Athen verloren. Gegen Roter Stern Belgrad gab es dann ein 97:88. In dieser Saison sind erstmals 20 Vertreter in dem im Ligaformat ausgetragenen Wettbewerb dabei. Das bedeutet 38 Partien allein in der Hauptrunde.

Die Bayern haben das Erreichen der Euroleague-Playoffs als Ziel ausgegeben. Nach dem Abschied von Alba Berlin ist der FC Bayern der einzige deutsche Vertreter im höchsten europäischen Clubwettbewerb.