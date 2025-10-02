Europameister Obst führt Bayern zum ersten Euroleague-Sieg

Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München hat auch dank einer überragenden Dreier-Show von Andreas Obst den ersten Sieg in der Euroleague eingefahren. Die Bayern gewannen am zweiten Spieltag zu Hause gegen Roter Stern Belgrad 97:88 (50:55). Europameister Obst war mit 31 Punkten bester Münchner Werfer. Er verwandelte allein neun Drei-Punkte-Würfe.

Das Team von Trainer Gordon Herbert lief über weite Strecken der ersten Hälfte einem knappen Rückstand hinterher. Die Hausherren drehten im dritten Viertel dann aber auf und gingen mit einer 77:72-Führung in den Schlussabschnitt. Dort schafften die Bayern mit einem 9:1-Lauf schnell eine Vorentscheidung. Neben Obst überzeugte in Oscar Da Silva (12 Punkte) auch ein zweiter Europameister.

36 weitere Spiele in der Hauptrunde

Zum Auftakt hatten die Münchner am Dienstag eine 79:87-Niederlage bei Titelfavorit Panathinaikos Athen hinnehmen müssen. In dieser Saison sind erstmals 20 Vertreter in dem im Ligaformat ausgetragenen Wettbewerb dabei, darunter auch Dubai Basketball. Das bedeutet 38 Partien allein in der Hauptrunde.

Die Bayern - in der Bundesliga klarer Titelfavorit - haben das Erreichen der Euroleague-Playoffs als Ziel ausgegeben. In der kommenden Woche empfängt das Team von Chefcoach Herbert den litauischen Vertreter Zalgiris Kaunas. Nach dem Aus von Alba Berlin ist Bayern der einzige deutsche Vertreter im höchsten europäischen Clubwettbewerb.