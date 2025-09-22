Vor Kindern entblößt – Junger Mann in U-Haft

Weil er sich mehrfach vor Kindern entblößt haben soll, ist ein junger Mann in Untersuchungshaft gekommen. Dem 20-Jährigen wird sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Bereits am Mittwoch habe der Mann in Oberwerrn (Landkreis Schweinfurt) drei Schüler im Alter von sieben bis elf Jahren angesprochen und sich vor ihnen entblößt. Die Kinder liefen davon und erzählten ihren Eltern von dem Vorfall. Diese schalteten wiederum die Polizei ein.

Am Freitag beging der Mann demnach eine identische Tat vor drei Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren in Arnshausen (Landkreis Bad Kissingen). Am selben Tag soll er wiederum in Oberwerrn außerdem zwei Sechsjährigen Bilder mit sexuellem Inhalt gezeigt haben. Die alarmierte Polizei war schnell vor Ort und stellte den 20-Jährigen. Er gestand die Tat gegenüber den Beamten.