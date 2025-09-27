Michel Friedman fordert Demokraten zur Hartnäckigkeit auf

Der Publizist Michel Friedman warnt davor, dass Deutschland in zehn Jahren keine Demokratie mehr sein könnte. «Ich bin erstaunt, wie viele Menschen ihr Leben normal weiterleben und nicht begreifen, dass es um zwei existenzielle Säulen ihres Lebens geht: Frieden statt Krieg – und Freiheit statt Diktatur», sagte Friedman dem Verlag Nürnberger Presse. «Der Zeitstrahl ist kurz, es wird verdammt ernst – und es fehlt vielen in der Politik an der notwendigen Ernsthaftigkeit.»

Bei den Wahlen im Osten sei es möglich, dass die AfD Ministerpräsidenten stelle. Wenn zudem 2027 in Frankreich die Rechtsextremen siegten, verändere sich die gesamte EU, betonte der Jurist im Interview. «Und dass mit den USA die größte Demokratie der Welt eine Bewegung hat, nicht nur einen Präsidenten, der diese Demokratie zerstört, das bringt die Demokratie weltweit unter nie gekannten Druck.»

Hartnäckigkeit und Selbstbewusstsein nötig

Doch die Mehrheit der Gesellschaft empfinde die Entwicklungen offenbar nicht als alarmierend. «Sonst müssten die Reaktionen der Demokraten ganz anders ausfallen», betonte Friedman. «Das zeigt, wo das wirkliche Problem steckt: bei jenen, die sich als Demokraten bezeichnen, aber keineswegs mit großer Leidenschaft für diese Demokratie eintreten.»

Es gebe zu viele gelangweilte, unsichere Demokraten, erläuterte Friedman. «Sie brauchen aber die Hartnäckigkeit und das Selbstbewusstsein der Antidemokraten.» Friedman hatte in den vergangenen Tagen selbst im Scheinwerferlicht gestanden, nachdem eine Lesung des jüdischen Publizisten im kleinen Ostsee-Ort Klütz abgesagt worden war. Dies hatte breite Empörung ausgelöst.