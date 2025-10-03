Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Extremismus: Polizei: Vier Männer zeigen Hitlergruß auf Oktoberfest

Extremismus

Polizei: Vier Männer zeigen Hitlergruß auf Oktoberfest

Im Festzelt auf der Wiesn sollen vier Männer mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben. Die Polizei ermittelt. Es ist nicht das erste Mal.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das Quartett erwartet nun Anzeigen. (Symbolbild)
    Das Quartett erwartet nun Anzeigen. (Symbolbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

    Vier Männer sollen in einem Festzelt auf dem Oktoberfest in München mehrfach den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben. Andere Festzeltbesucher alarmierten am Donnerstagabend den Sicherheitsdienst, wie die Polizei mitteilte. Beamten nahmen die vier Verdächtigen im Alter von 26 Jahren daraufhin vorläufig fest. Sie wurden wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt und anschließend wieder entlassen.

    Das ist nicht der erste Vorfall auf der Wiesn: Bereits am ersten Wochenende war ein 25 Jahre alter Tourist aus Italien angezeigt worden, weil er in einem Festzelt den Hitlergruß gezeigt haben soll.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden