Fahren ohne Fahrerlaubnis: E-Bike auf bis zu 60 km/h frisiert: Fahrer wohl auf Droge

Fahren ohne Fahrerlaubnis

E-Bike auf bis zu 60 km/h frisiert: Fahrer wohl auf Droge

Ein Mann fährt auf einem umgebauten E-Bike durch Ingolstadt. Mit einem Gashebel kann er auf 60 km/h beschleunigen. Doch die Polizei erwischt ihn.
Von dpa
    Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt. (Symbolbild)
    Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein Mann ist in Ingolstadt mit einem frisierten E-Bike unterwegs gewesen, das auf bis zu 60 km/h beschleunigen kann. An dem Fahrrad war ein Gashebel verbaut, mit dem der Mann das Tempo erhöhen konnte. Außerdem reagierte ein Drogenschnelltest bei dem 35-Jährigen positiv, wie die Polizei mitteilte.

    Da das Fahrzeug wegen der hohen Geschwindigkeit nicht mehr als Fahrrad zählt, braucht es eine Zulassung und eine Versicherung. Beides hatte der 35-Jährige nicht. Zudem hatte er keinen Führerschein. Die Beamten beschlagnahmten das Rad.

