Nach Jackson-Deal: Bayern-Talent wechselt in Premier League

Bayern-Talent Jonah Kusi-Asare soll seinen Reifeprozess in der Premier League fortsetzen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, verlängerten die Münchner den Vertrag des 18-Jährigen zunächst und liehen ihn dann bis zum Saisonende an den FC Fulham nach England aus. Der schwedische U21-Nationalspieler war Anfang 2024 an den FC Bayern Campus gewechselt. Wie lange der neue Vertrag datiert ist, wurde nicht veröffentlicht.

Torschütze in der Vorbereitung

Nach dem Wechsel von seinem Heimatverein AIK Solna, für den er mit 16 Jahren bei den Profis debütiert hatte, sammelte der 1,96 Meter große Angreifer zunächst in der U19 Spielpraxis und empfahl sich über die Amateure für die Profis des FC Bayern. Dort lief er erstmals in der vergangenen Saison beim 3:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 auf. Beim 6:0 gegen RB Leipzig zum Bundesligastart wurde er erneut eingewechselt. In der Saisonvorbereitung der Münchner jubelte Kusi-Asare als Torschütze.

Da die Bayern als Ersatz von Stürmerstar Harry Kane nun Nicolas Jackson vom FC Chelsea verpflichtet haben, waren die Chancen für Kusi-Asare auf Spielzeit gesunken.

Kaufoption für Fulham

«Jonah hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren bei uns sehr gut entwickelt und konnte bereits in seiner ersten vollen Saison in München sein Profidebüt feiern. Er hat hervorragende Anlagen und soll nun weitere wertvolle Erfahrungen auf europäischem Spitzenniveau sammeln», sagte Sportdirektor Christoph Freund. «Wir werden ihn eng begleiten und sind überzeugt, dass er in Fulham die nächsten Schritte seiner Entwicklung machen und weiter reifen wird.»

In Fulham hoffen sie, den Stürmer länger verpflichten zu können. «Ich freue mich sehr, Jonah Kusi-Asare bei Fulham begrüßen zu dürfen. Er ist ein talentierter junger Stürmer», sagte Miteigentümer und Fußball-Direktor Tony Khan. «Wir freuen uns, dass er für eine Saison von Bayern München ausgeliehen wird und sind sehr glücklich, dass dieser Vertrag eine Option für einen dauerhaften Transfer von Jonah beinhaltet.»

Icon vergrößern Kam vom FC Chelsea für den Angriff: Nicolas Jackson. Foto: David Klein/CSM via ZUMA Press Wire/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kam vom FC Chelsea für den Angriff: Nicolas Jackson. Foto: David Klein/CSM via ZUMA Press Wire/dpa