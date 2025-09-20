190. Münchner Oktoberfest ist eröffnet

Das 190. Münchner Oktoberfest hat begonnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zapfte mit zwei Schlägen mit dem Hammer das erste Fass an und startete mit dem «O'zapft is» das weltberühmte Volksfest.
Feste
