Festnahme: Streit in Pension – Mann wird lebensgefährlich verletzt

Festnahme

Streit in Pension – Mann wird lebensgefährlich verletzt

Ein Streit in Mittelfranken eskaliert. Kurz darauf schwebt ein 42-Jähriger in Lebensgefahr. Zwei Männer kommen in Untersuchungshaft. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Tatort wurde von den Einsatzkräften abgesperrt. (Symbolbild)
    Der Tatort wurde von den Einsatzkräften abgesperrt. (Symbolbild) Foto: David Young/dpa

    Mit einer Stange sollen zwei Männer einen 42-Jährigen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen lebensgefährlich verletzt haben. Der Mann habe zuvor mit den beiden Verdächtigen in einer Arbeiterpension in Meinheim gestritten, teilte die Polizei mit. Worum es dabei ging, war bislang unklar.

    Durch die Attacke habe der 42-Jährige lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten, hieß es weiter. Er wurde von den Einsatzkräften reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus geflogen. Sein Gesundheitszustand sei weiterhin kritisch.

    Die beiden Verdächtigen - ein 26 und ein 35 Jahre alter Mann - wurden festgenommen. Wegen des Verdachts einer versuchten Tötung kamen sie in Untersuchungshaft. Die Kripo sicherte vor Ort Spuren. Weitere Details nannte die Polizei vorerst nicht. Es wird ermittelt.

