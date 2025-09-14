Icon Menü
Feuer: Seniorin wird bei Wohnungsbrand schwer verletzt

In der Wohnung einer 80-jährigen Frau bricht ein Feuer aus. Der Schaden ist hoch.
Von dpa
    Feuerwehrleute löschen den Brand in der Wohnung einer Seniorin. (Symbolbild)
    Feuerwehrleute löschen den Brand in der Wohnung einer Seniorin. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Schwere Verletzungen hat eine Seniorin bei einem Brand in ihrer Münchner Wohnung erlitten. Sanitäter brachten die 80-Jährige mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Durch das Feuer entstand laut den Ermittlern ein Schaden von rund 100.000 Euro.

    Ein Nachbar hatte in der Nacht zu Samstag einen Rauchmelder piepsen gehört und die Feuerwehr gerufen, wie ein Polizeisprecher erklärte. Die Seniorin habe ihre Wohnung noch selbstständig verlassen können. Dabei soll sie auch um Hilfe gerufen haben. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

