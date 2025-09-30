Auto steht in Parkhaus komplett in Flammen

Bei einem Brand eines Autos in einem Münchner Parkhaus ist ein Sachschaden in Höhe eines sechsstelligen Betrags entstanden. Als der Fahrer in das Parkhaus hineinfuhr, bemerkte er laut Polizei, dass es aus der Motorhaube rauchte. Der 33-Jährige habe den Wagen am Montag abgestellt und die Feuerwehr gerufen. Der Wagen soll bereits komplett in Flammen gestanden haben, als die Feuerwehr eintraf.

Durch das brennende Auto sind sowohl an dem Parkhaus als auch an drei weiteren Autos Schäden entstanden. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer wegen eines technischen Defekts aus.