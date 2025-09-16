Großbrand in Reithalle – rund zehn Pferde gestorben

In einer Reithalle in Oberfranken ist ein großes Feuer ausgebrochen, bei dem ersten Erkenntnissen zufolge etwa zehn Pferde ums Leben kamen. Rund 30 weitere Tiere konnten gerettet werden, wie ein Polizeisprecher sagte. «Die genauen Zahlen können sich aber noch ändern».
Das Feuer brach den Angaben zufolge im Bereich der Pferdeboxen aus. Für Anwohnerinnen und Anwohner, habe den Angaben zufolge, keine Gefahr bestanden. Die Ursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.
