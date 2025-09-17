16 Pferde sterben bei Stallbrand – Schaden in Millionenhöhe

Insgesamt 16 Pferde sind bei einem Großbrand eines Pferdestalls in Oberfranken ums Leben gekommen. Bei dem Stallbrand im Landkreis Bayreuth entstand ein geschätzter Schaden von etwa einer Million Euro, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht zum Dienstag entliefen einige Pferde, sie konnten inzwischen wieder eingefangen werden. Zur Brandursache wird noch ermittelt.

Laut Polizei befanden sich rund 45 Pferde in dem Stall im Heinersreuther Ortsteil Cottenbach, als das Feuer am Dienstag ausbrach. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl des Stalls bereits in Flammen. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Der niedergebrannte Stall sei jedoch einsturzgefährdet, hieß es.

Die geflüchteten Pferde seien unter anderem mit Drohnen gesucht worden. Etwa 30 der Tiere konnten noch vor Ort eingefangen werden. Menschen wurden nicht verletzt, wie es hieß. Rund 250 Einsatzkräfte waren vor Ort.