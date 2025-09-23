Drei Menschen bei Brand in Nürnberg schwer verletzt

Bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Nürnberg sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 44-Jährige und ein 17-Jähriger sprangen aus dem Fenster, nachdem Rauch in ihre Wohnung gezogen war, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zu dem dritten schwer verletzten Menschen machte der Sprecher zunächst keine näheren Angaben.

Der Brand war demnach in der Nacht in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Von dort aus sei Rauch in die darüberliegende Wohnung gedrungen. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.