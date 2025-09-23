Icon Menü
Feuerwehreinsatz: Drei Menschen bei Brand in Nürnberg schwer verletzt

Feuerwehreinsatz

Drei Menschen bei Brand in Nürnberg schwer verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg bricht in der Nacht ein Brand aus. Drei Menschen werden schwer verletzt - zwei von ihnen beim Sprung aus dem Fenster.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem Brand in einem Wohnhaus in Nürnberg aus. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem Brand in einem Wohnhaus in Nürnberg aus. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    Bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Nürnberg sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 44-Jährige und ein 17-Jähriger sprangen aus dem Fenster, nachdem Rauch in ihre Wohnung gezogen war, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zu dem dritten schwer verletzten Menschen machte der Sprecher zunächst keine näheren Angaben.

    Der Brand war demnach in der Nacht in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Von dort aus sei Rauch in die darüberliegende Wohnung gedrungen. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

