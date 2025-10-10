Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehreinsatz: Drei Verletzte nach Dachgeschossbrand in Coburger Altstadt

Feuerwehreinsatz

Drei Verletzte nach Dachgeschossbrand in Coburger Altstadt

In einem Mehrfamilienhaus in Coburg bricht ein Feuer aus, kurz darauf zieht dichter Rauch durch die Innenstadt. Mehrere Gebäude werden evakuiert.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Einsatzkräfte konnten den Brand im Dachgeschoss löschen.
    Die Einsatzkräfte konnten den Brand im Dachgeschoss löschen. Foto: Daniel Vogl/dpa

    Bei einem Hausbrand in der Coburger Altstadt sind drei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach am Freitagmittag im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses aus, unweit des Marktplatzes, wie die Polizei mitteilte. Der Wochenmarkt dort musste wegen des Einsatzes vorzeitig beendet werden.

    Den Angaben zufolge hatten Passanten den starken Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Die Feuerwehr brach eine Wohnungstür im obersten Stockwerk auf und löschte die Flammen, bevor sie auf weitere Wohnungen oder das Hausdach übergriffen. Polizisten evakuierten währenddessen angrenzende Häuser und brachten die Anwohner in Sicherheit.

    Drei Menschen erlitten durch das Feuer demnach leichte Rauchvergiftungen. Brandursache und Höhe des Schadens blieben zunächst unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden