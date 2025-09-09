Icon Menü
Feuerwehreinsatz: Lastwagen brennt auf A9 - Sperrung in Richtung München

Feuerwehreinsatz

Lastwagen brennt auf A9 - Sperrung in Richtung München

Ein Lastwagen steht in Flammen, die Löscharbeiten laufen. Die Autobahn 9 bei Nürnberg bleibt vorerst in Richtung München gesperrt.
    Die Feuerwehrleute sind noch im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Feuerwehrleute sind noch im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa

    Auf der Autobahn 9 bei Nürnberg steht ein Lastwagen komplett in Brand. Die A9 wurde zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg und der Ausfahrt Nürnberg-Fischbach in Richtung München gesperrt, wie ein Polizeisprecher berichtete. Demnach dauern die Löscharbeiten weiter an.

    Zwischenzeitlich war laut Sprecher auch die Gegenrichtung gesperrt. Diese ist inzwischen wieder befahrbar. Verletzt worden sei niemand. Die Ursache für das Feuer sei noch unbekannt.

