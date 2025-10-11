Millionenschaden bei Brand in Schreinerei entstanden

Rund drei Millionen Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen bei einem Brand in einer Schreinerei in Münsingen (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) entstanden. Die Schreinerei sei komplett abgebrannt, berichtete ein Polizeisprecher. Zudem griffen die Flammen auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über.

Vier Anwohner seien vorsorglich von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.