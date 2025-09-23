Wasser aus Rückhaltebecken läuft in Tiefgarage

Nach starken Regenfällen ist Wasser aus einem Rückhaltebecken in Nürnberg in eine Tiefgarage und weitere angrenzende Gebäude gelaufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Montagabend war der Damm zwischen dem Parkhaus eines Einkaufszentrums und dem Wasserrückhaltebecken bereits stark unterspült und drohte zu brechen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Zwischenzeitlich waren mehr als 100 Kräfte, auch des Technischen Hilfswerks (THW), im Einsatz. Ziel sei es, den Wasserstand des Beckens kontrolliert zu senken, um so einen möglichen Dammbruch zu verhindern, hieß es. Die Austrittsstelle im Damm wurde durch Sandsäcke verstärkt.

Neben der Tiefgarage seien auch angrenzende Gebäude von dem Wasseraustritt betroffen. Das Wasser sei in mehrere Aufzugsschächte gelaufen. Nach den aktuellen Erkenntnissen sei niemand verletzt worden. Buslinien würden umgeleitet. Der Einsatz dauere an, sagte ein Feuerwehrsprecher gegen Mitternacht.