Zoll findet sieben lebende Schildkröten in Eiscremeboxen

Bei einer Kontrolle am Münchner Flughafen hat der Zoll im Koffer eines Reisenden sieben lebende tunesische Landschildkröten entdeckt. Die streng geschützten Tiere waren in leeren Eiscremeboxen ohne Wasser und Nahrung eingesperrt und teilweise mit Klebeband fixiert, wie das Hauptzollamt München mitteilte.

Da der Mann den Angaben zufolge bei der Kontrolle am Samstag keine erforderlichen Artenschutzdokumente vorlegen konnte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Tiere kamen in die Reptilienauffangstation München, wo sie medizinisch versorgt und artgerecht untergebracht wurden. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt München.