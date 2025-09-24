Zwei Frauen sterben bei Lastwagenunfall auf B2

Zwei Frauen sind bei einem Zusammenstoß ihres Autos mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Der mit Schotter beladene Kipplaster war wegen eines geplatzten Reifens auf der Bundesstraße 2 bei Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er am Dienstag mit dem Wagen der beiden Frauen im Alter von 60 und 66 Jahren zusammen. Sie starben noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen.

Zwei Verletzte in Klinik gebracht

Ein 27 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Wagen hinter den beiden Frauen unterwegs und fuhr den Angaben zufolge auf den Unfall auf. Der 27-Jährige sowie der 39 Jahre alte Lastwagenfahrer wurden leicht verletzt. Sanitäter brachten die beiden in eine Klinik.

Die Ermittler beziffern die Höhe des Gesamtschadens auf rund 120.000 Euro. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären. Gegen den Lastwagenfahrer werde nun von Amts wegen ermittelt - der Verdacht auf fahrlässige Tötung sowie fahrlässige Körperverletzung stehe im Raum, hieß es weiter.