Über ein Kilogramm illegales Feuerwerk im Rucksack: Polizei stoppt Jugendlichen

In Furth im Wald stoppt die Polizei einen Jugendlichen mit über einem Kilogramm Feuerwerk im Rucksack. Die Böller hat er illegal in Tschechien gekauft.

04.10.2022 | Stand: 17:41 Uhr

Bereits am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr hat die Bundespolizei in Furth im Wald einen 17-Jährigen kontrolliert, der insgesamt 1,2 Kilogramm Feuerwerk im Rucksack hatte. Der Jugendliche ist nach Polizeiangaben mit seinem Moped über die Grenze nach Tschechien gefahren und hat sich dort die Böller gekauft. Diese sind in Deutschland nicht zugelassen.

Die Bundespolizei stellte das Feuerwerk sicher. Die Beamten ermitteln nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gegen den Jugendlichen. Zudem informierten sie das zuständige Jugendamt. Nachdem die Bundespolizisten seine Mutter verständigt hatten, durfte der 17-Jährige nach Hause fahren.

Der Besitz und die Einfuhr von nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern ist in Deutschland verboten. Die Verstöße gegen das Sprengstoff- oder Zollrecht können mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft oder mit einer Geldbuße belegt werden. Der Strafverfolgung schließt sich die kostenpflichtige Entsorgung beschlagnahmter Feuerwerkskörper an, so die Polizei.

