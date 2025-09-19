1:3 gegen Fürth: Bielefeld verpasst Sprung an die Spitze

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Ostwestfalen unterlagen am Freitagabend in der heimischen Schüco-Arena gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 1:3 (0:1). Für Fürth erzielten Noel Futkeu und Felix Klaus jeweils schon ihr fünftes Saisontor.

Die Franken punkteten binnen acht Jahren schon zum siebten Mal in Serie auf der Alm und rehabilitierten sich durch den Sieg für ihre vorangegangene 0:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern. Für die Arminia war es im vierten Heimspiel die zweite Niederlage.

Erstes Tor für Bielefelds fest verpflichteten Wörl

Zunächst brachte Futkeu die Franken in der 25. Minute in Führung. Dann schoss Marius Wörl in der 50. Minute einen vom Fürther Brynjar Ingi Bjarnason abgefälschten Schuss zum 1:1-Ausgleich ein. Für den 1,5-Millionen-Einkauf Wörl war es das erste Tor nach seinem endgültigen Wechsel zur Arminia. In der 74. Minute wurde er verletzt ausgewechselt.

In der 81. Minute brachte Fürths Marco John eine Flanke in den Strafraum, die ohne Berührung eines weiteren Spielers ins lange Eck des Bielefelder Tors flog. In der vierten Minute der Nachspielzeit traf Klaus zum 3:1-Endstand.

Icon vergrößern Noel Futkeu erzielt das 1:0 für Fürth, Bielefelds Maximilian Großer fälscht noch ab, Torwart Jonas Kersken ist machtlos. Foto: Friso Gentsch/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Noel Futkeu erzielt das 1:0 für Fürth, Bielefelds Maximilian Großer fälscht noch ab, Torwart Jonas Kersken ist machtlos. Foto: Friso Gentsch/dpa