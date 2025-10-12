Davies freut sich auf Rückkehr zum Team - «Sieht gut aus»

Für Bayern-Star Alphonso Davies naht nach langer Leidenszeit die Rückkehr ins Teamtraining. «Die Zukunft sieht gut aus, der schwerste Teil der Reha ist jetzt vorbei für mich. Ich bin aufgeregt und freue mich darauf, wieder zum Team zu stoßen und den Sport auszuüben, den ich liebe», sagte der kanadische Fußball-Nationalspieler auf der Internetseite des FC Bayern München.

«Lange Reise» nähert sich dem Ende

Davies hatte im März in einem Spiel des kanadischen Nationalteams einen Kreuzbandriss erlitten. Rund um die Verletzung hatte es Ärger zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem kanadischen Fußball-Verband gegeben, sogar von juristischen Schritten war zwischenzeitlich die Rede. Monate später verkündete der Club, dass es eine finanzielle Entschädigung geben würde.

Seit Anfang September absolviert der 24 Jahre alte Außenverteidiger im Individualtraining wieder Übungen mit dem Ball. Der Termin für die Rückkehr ins Team-Training ist nach Club-Angaben noch nicht festgelegt. «Ich laufe und trainiere gut», sagte Davies. «Ich muss einfach noch ein bisschen mehr Muskelmasse aufs rechte Bein bekommen. Als die Ärzte mir nach der Verletzung gesagt haben, wie lange es dauern könnte, dachte ich: ,Oh wow, das wird eine lange Reise.’ Aber jetzt sieht alles gut aus.»

Davies: Kann es kaum erwarten

Neben Davies fehlen dem deutschen Rekordmeister seit Monaten auch Jamal Musiala (Luxation des Sprunggelenks und Fraktur des Wadenbeins) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch). Die Münchner hoffen, dass alle drei Profis noch in diesem Jahr wieder auf dem Platz stehen können.

Auch ohne das Trio startete der FC Bayern beeindruckend in die neue Saison, feierte in zehn Pflichtspielen zehn Siege. «Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen, ihnen zu helfen, Spiele zu gewinnen und für unsere Ziele zu kämpfen», sagte Davies.

Icon vergrößern Möglichst schnell will Alphonso Davies nach seinem Kreuzbandriss wieder auf dem Platz stehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Möglichst schnell will Alphonso Davies nach seinem Kreuzbandriss wieder auf dem Platz stehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa