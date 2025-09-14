Bayerns Oberdorf feiert Startelf-Debüt mit Doppelpack

Lena Oberdorf hat nach einem Kreuzbandriss ein fulminantes Startelf-Debüt für Titelverteidiger FC Bayern München gegeben. Die 23 Jahre alte Mittelfeldspielerin durfte am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim 3:0 (1:0)-Sieg bei RB Leipzig einen Doppelpack bejubeln.

Vor 10.287 Zuschauern in der Red Bull Arena brachte die Nationalspielerin den Meister bereits in der zehnten Minute in Führung. In der 57. Minute legte sie mit einem sehenswerten Fernschuss ins lange Eck nach. Vanessa Gilles besorgte in der Nachspielzeit den Endstand. Die während der gesamten Spielzeit dominierenden Bayern siegten damit im fünften Liga-Vergleich gegen Leipzig zum fünften Mal.

Oberdorf hatte sich im Vorfeld der Olympischen Spiele in Paris die Verletzung bei einem Vorbereitungsspiel gegen Österreich zugezogen und fiel nach ihrem Wechsel im Sommer 2024 vom VfL Wolfsburg zu den Bayern die komplette Saison aus. Ihr Pflichtspieldebüt für den Meister gab sie am 30. August beim 4:2-Sieg im Supercup gegen Vizemeister VfL Wolfsburg. Die Ex-Wolfsburgerin wurde in der 62. Minute für ihr Debüt beim FC Bayern eingewechselt.