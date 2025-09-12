FC Augsburg verleiht Stürmer Mounié in die Türkei

Der FC Augsburg hat Steve Mounié verliehen. Der Stürmer aus dem Benin wechselt für eine Saison zum türkischen Fußball-Erstligisten Alanyaspor, wie das Team aus der südtürkischen Küstenstadt mitteilte. Der 30-Jährige war vor einem Jahr von Stade Rennes aus Frankreich in die Fuggerstadt gekommen und hat beim FCA noch einen Vertrag bis 2027.

Obwohl er in der ersten Runde des DFB-Pokals in Halle (2:0) noch in der Startelf stand und sogar ein Tor schoss, spielte Mounié in den Saisonplanungen von Coach Sandro Wagner keine Rolle mehr. Zum Bundesliga-Start in Freiburg (3:1) saß er danach nur auf der Bank, gegen den FC Bayern (2:3) schaffte er es am zweiten Spieltag dann gar nicht mehr in den Kader.

Längere Transferperiode in der Türkei

Eigentlich ist die Transferperiode in Deutschland seit Anfang September abgelaufen. Weil in der Türkei aber noch bis zu diesem Samstag Wechsel erlaubt sind, war der Deal zwischen dem FCA und Alanyaspor möglich.