FCA-Coach Wagner über Talente: «Arbeit, Arbeit, Arbeit»

Sandro Wagner sieht sich beim FC Augsburg auch in der Rolle eines wichtigen und intensiven Talentförderers. In U21-Nationalspieler Mert Kömür (20) und US-Abwehrtalent Noahkai Banks (18) rücken beim Fußball-Bundesligisten aktuell zwei Eigengewächse in den Fokus.

Beim jüngsten 3:1 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg trafen beide Youngster für den FCA und gehörten zu den besten Akteuren auf dem Platz. Auch an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln werden sie nach der Länderspielpause wieder in der Startelf erwartet.

«Es ist immer schön, wenn man talentierte Jungs hat, die man begleiten darf. Das ist eine tolle Aufgabe als Fußball-Trainer», sagte Wagner am Donnerstag. «Wichtig ist aber auch, dass diese junge Menschen wissen, dass erstmal ein hartes Stück Arbeit auf sie wartet. Also: Erstmal nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das ist die Basis.»

Nicht nur in Offensivspieler Kömür und Innenverteidiger Banks verfüge der FCA über «gute Jungs», bemerkte der Cheftrainer: «Da macht unser Nachwuchsleistungszentrum herausragende Arbeit. Da lauern noch andere hintendran.» Es gäbe freilich auch etliche junge Akteure, die nicht mehr beim FCA spielen würden. Und dieser Fehler dürfte in Zukunft nicht mehr passieren. «Wir müssen diese Jungs bei uns behalten.»

Junge Spieler brauchen Ruhe

Wagner mahnte gleichzeitig zur Geduld im Umgang mit Talenten, die öffentlich bisweilen zu schnell hochgelobt würden. «Es ist wichtig, dass junge Spieler so viel Ruhe wie möglich haben in der Entwicklung, dass man sie nicht zu schnell nach oben hebt», sagte der ehemalige Co-Trainer der Nationalmannschaft. Umgekehrt dürfe man aber auch «nicht zu schnell den Deckel drauf machen in den Entwicklungen».