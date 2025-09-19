FCA-Trainer Wagner setzt auf «Hexenkessel» gegen Mainz

Nach zwei knappen Niederlagen des FC Augsburg in der Bundesliga setzt Trainer Sandro Wagner gegen den FSV Mainz 05 ganz auf den Heimvorteil. Vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) appellierte der Coach an die eigenen Fans: «Wir brauchen ein lautes Stadion und haben hoffentlich einen Hexenkessel.» Er erinnerte daran, dass die Anhänger dem Team schon beim 2:3 gegen den FC Bayern «einen extremen Push» gegeben haben. Gegen den Fußball-Rekordmeister verpasste Wagner Mannschaft nur knapp den Coup.

Am vorigen Wochenende hatte der FCA dann auswärts mit 1:2 gegen St. Pauli verloren. «Unfassbar ärgerlich» sei das gewesen, meinte Wagner, weil seine Mannschaft die Partie weitgehend unter Kontrolle gehabt habe. Seine Lehre aus dem Match in Hamburg: «Wir müssen abgeklärter werden, Angriffe zu Ende zu spielen.» Möglichkeiten etwa in Überzahlsituationen in der Offensive hätte es durchaus gegeben. «Die gehen in keine Statistik rein, in keine Daten rein.»

Essende und Schlotterbeck zurück

Bei der Auswahl seiner Startelf hat Wagner weitgehend die Qual der Wahl. Einzig Anton Kade und Dimitrios Giannoulis fallen aus. Dafür kehrt der in den ersten drei Saisonspielen rotgesperrte Stürmer Samuel Essende zurück. Auch Keven Schlotterbeck meldete sich wieder fit und ist eine Alternative in der Abwehr.