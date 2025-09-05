Jahreshauptversammlung des FC Bayern am 2. November

Die Mitgliederversammlung des FC Bayern München findet am 2. November statt. Der Termin sei wie in der Vergangenheit bewusst auf ein Heimspiel-Wochenende gelegt worden, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister mit. So könne man ihn mit einem Besuch der Partie gegen Bayer Leverkusen, die am Abend des 1. November ausgetragen wird, verbinden.

Im Zentrum der Mitgliederversammlung, die sonntags ab 10.30 Uhr im BMW Park stattfindet, steht die Wahl des Präsidiums. Präsident Herbert Hainer, seit 2019 an der Spitze des Vereins und vor drei Jahren wiedergewählt, wird dabei erneut kandidieren.

Die Veranstaltung solle im Zeichen des 125-jährigen Bestehens des Clubs stehen, hieß es zudem. Inzwischen zählt er mehr als 410.000 Mitglieder.