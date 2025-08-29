Kompany warnt Augsburg: Bayerns Hunger nicht unterschätzen

Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München stellt sich auf ein hitziges und intensives Auswärtsspiel beim FC Augsburg ein. «Ich gehe immer davon aus, dass gegen Bayern zu gewinnen sich für jede Mannschaft so anfühlt, wie einen Titel zu gewinnen», sagte der Belgier vor der Partie bei den Fuggerstädtern am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). «Was man aber nicht unterschätzen darf, ist, wie hungrig wir sind, und wie viel Bock wir haben.»

Man wolle sich nicht nur auf die sportliche Qualität reduzieren lassen, gab der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters zu verstehen. Seine Mannschaft bringe auch die Basics mit: «Hart arbeiten, kämpfen, bereit sein, laufen.» Die Spieler seien bereit, auch mal über die «Schmerzgrenze» zu gehen. Er hoffe auf eine ähnliche Leistung wie beim 6:0 zum Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig vor einer Woche, meinte der 39-jährige Kompany.

Auch dessen Augsburger Kollege Sandro Wagner steht bei der Partie im Fokus. Der neue FCA-Coach wurde in München geboren, lebt mit seiner Familie in Unterhaching und trug viele Jahre selbst das Trikot der Bayern. Er kenne Wagner nicht persönlich, sagte Kompany. Ein neuer Trainer in der Liga bringe aber immer «neue Ideen» und «neue Herausforderungen» mit. Augsburg und Wagner hatten zum Liga-Start mit 3:1 beim SC Freiburg gewonnen.