Medien: FCA vor Verpflichtung von zwei Offensivspielern

Der FC Augsburg wird sich am letzten Tag des Transferfensters wohl noch einmal doppelt verstärken. Laut «Bild» steht der Fußball-Bundesligist kurz vor der festen Verpflichtung von Fabian Rieder von Stade Rennes. Für den Offensivspieler zahlt der FCA demnach sieben Millionen Euro an den französischen Erstligisten.

Dem TV-Sender «Sky» zufolge soll zudem Ismael Gharbi auf Leihbasis vom SC Braga kommen. Für den 21-Jährigen, der bevorzugt auf dem linken Flügel spielt, sichert sich Augsburg demnach auch eine Kaufoption.

Neuzugänge mit VfB- und PSG-Vergangenheit

Rieder spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim VfB Stuttgart. Bei dem Bundesliga-Konkurrenten kam der Schweizer Nationalspieler vor allem als Ergänzungsspieler zum Einsatz und kehrte im Sommer nach Frankreich zurück. Laut «Bild» ist er bereits für seinen Medizincheck in Deutschland eingetroffen.

Gharbi wurde in der Jugend von Paris Saint-Germain ausgebildet. Beim SC Braga kam er in der vergangenen Saison in 23 Liga-Spielen auf vier Tore und vier Vorlagen. Der 21-Jährige wurde zur kommenden Länderspielpause erstmals für die Nationalmannschaft Tunesiens nominiert, wo er mit Elias Saad auf einen künftigen Augsburger Teamkollegen treffen würde.

Ismael Gharbi wurde bei Paris Saint-Germain ausgebildet. (Archivbild) Foto: Aurelien Morissard/AP