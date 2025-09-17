U18-Nationalspieler bekommt Profivertrag in Augsburg

Der FC Augsburg hat ein weiteres Eigengewächs an den Verein gebunden. Der deutsche U18-Nationalspieler Franz Xaver Bleicher unterschrieb einen Profivertrag bis 2030, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Der 18-Jährige wurde zur neuen Saison in die U23-Mannschaft befördert und soll dort weiter an den Profifußball herangeführt werden.

«Als gebürtiger Augsburger ist er eng mit unserem Klub verwurzelt», sagte Sportdirektor Benjamin Weber. Bei der ersten Mannschaft hatte Bleicher in der Vorbereitung mittrainiert und kam in Testspielen zum Einsatz. In der Regionalliga absolvierte er für die U23 bislang jedes Saisonspiel.