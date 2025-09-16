Medienpreis «Blauer Panther» an «Herrhausen» und «Rosenthal»

Die Politthriller-Serie «Herrhausen - Der Herr des Geldes» und das ZDF-Biopic «Rosenthal» werden mit dem Medienpreis «Blauer Panther - TV & Streaming Award» gewürdigt. Pia Strietmann erhält den Preis für ihre Regie des Vierteilers mit Oliver Masucci in der Rolle des 1989 ermordeten Bankmanagers Alfred Herrhausen, für die es bereits den Deutschen Fernsehpreis gab. Der Drehbuchpreis geht an Gernot Krää für die ZDF-Filmbiografie über den jüdischen Entertainer Hans Rosenthal.

Gala mit Sedlaczek und Hummels

Verliehen werden sollen die Trophäen am 22. Oktober bei einer Gala in München, die Esther Sedlaczek moderieren wird. Influencerin Cathy Hummels wird die prominenten Gäste zuvor auf dem blauen Teppich empfangen. An dem Abend gibt es noch weitere Preise, etwa für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler.

Den Großteil der Preisträger wolle man bereits im Vorfeld bekanntgeben, teilten die Veranstalter mit. Vergeben werden die undotierten Ehrungen in den Kategorien Information und Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur und Bildung sowie Social Media.

Nachwuchspreis bleibt geheim

Hinzu kommt der mit 10.000 Euro dotierte Nachwuchspreis der Bayerischen Staatskanzlei. Er soll ebenso wie der Social-Media-Publikumspreis erst bei der Gala bekanntgegeben werden. Die Träger des Ehrenpreises des Bayerischen Ministerpräsidenten stehen dagegen schon länger fest: Es sind die lang gedienten Münchner «Tatort»-Kommissare Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl.

Beteiligt an der Auszeichnung sind unter anderem Netflix und Prime Video, RTL, das ZDF, ProSiebenSat.1 und Sky Deutschland. Die bayerische Staatskanzlei fördert die Ehrung, die aus dem Bayerischen Fernsehpreis hervorgegangen ist.

