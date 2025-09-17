Badeverbot für Rothsee wegen Bakterien

Im Rothsee im schwäbischen Zusmarshausen ist Baden bis auf weiteres verboten. Bei einer Routine-Kontrolle der Wasserqualität wurden «massive Grenzüberschreitungen» bei Fäkalkeimen festgestellt, wie der Landkreis Augsburg und das staatliche Gesundheitsamt mitteilten. Halte man sich nicht an das Badeverbot, könnten nach dem Schwimmen Durchfall oder Wundinfektionen auftreten.

Wer kürzlich erst in dem See im Landkreis Augsburg baden war und entsprechende Symptome entwickelt, sollte zeitnah zum Hausarzt gehen, hieß es.