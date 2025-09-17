Icon Menü
Gesundheit: Badeverbot für Rothsee wegen Bakterien

Gesundheit

Badeverbot für Rothsee wegen Bakterien

Im Rothsee ist das Baden ab sofort untersagt: Bei einer Kontrolle wurden deutlich zu viele Fäkalkeime gemessen. Wer Symptome hat, sollte einen Arzt aufsuchen.
    Wer im Rothsee badet, riskiert Durchfall und Ausschlag. (Archivbild)
    Wer im Rothsee badet, riskiert Durchfall und Ausschlag. (Archivbild) Foto: Uwe Zucchi/dpa

    Im Rothsee im schwäbischen Zusmarshausen ist Baden bis auf weiteres verboten. Bei einer Routine-Kontrolle der Wasserqualität wurden «massive Grenzüberschreitungen» bei Fäkalkeimen festgestellt, wie der Landkreis Augsburg und das staatliche Gesundheitsamt mitteilten. Halte man sich nicht an das Badeverbot, könnten nach dem Schwimmen Durchfall oder Wundinfektionen auftreten.

    Wer kürzlich erst in dem See im Landkreis Augsburg baden war und entsprechende Symptome entwickelt, sollte zeitnah zum Hausarzt gehen, hieß es.

