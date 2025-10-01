Bombendrohung gegen die Wiesn: Spürhunde gesucht

Die Behörden suchen derzeit nach möglichst vielen Sprengstoffhunden, um das Oktoberfestgelände absuchen zu können. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr, müssen die Tiere das Gelände dann mehrfach absuchen. Das koste viel Zeit und Personal.

Die Stadt hatte mitgeteilt, dass die Wiesn nach einer Bombendrohung bis mindestens 17.00 Uhr gesperrt bleiben soll. Falls das Absuchen bis dahin nicht abgeschlossen ist, muss die Sperrung gegebenenfalls verlängert werden.

Bei einem Einsatz nach Explosionen und einem Feuer in einem Wohnhaus im Münchner Norden war nach Angaben von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ein Schreiben mit einer Sprengstoffdrohung gegen das Oktoberfest gefunden worden.

Das Wiesn-Gelände wurde abgesucht. Foto: Matthias Schrader/AP/dpa

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Foto: Roland Freund/dpa

Das Festgelände wird abgesucht. Foto: Matthias Schrader/AP/dpa