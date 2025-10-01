Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Großeinsatz in München: Münchner Oberbürgermeister: «Sicherheit geht vor»

Großeinsatz in München

Münchner Oberbürgermeister: «Sicherheit geht vor»

Noch bis gestern war auf der Wiesn alles wie gewohnt. Friedlich und fröhlich wurde gefeiert. Nun musste die Stadt eine schwere Entscheidung treffen. Der Oberbürgermeister erklärt, warum.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hofft, dass das Oktoberfest trotz der Drohung wieder öffnen kann.
    Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hofft, dass das Oktoberfest trotz der Drohung wieder öffnen kann. Foto: Peter Kneffel/dpa

    Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) schließt nicht aus, dass das Oktoberfest am Mittwoch ganztägig geschlossen bleibt. «Die Polizei wird alles tun, möglichst bis am Nachmittag um 17.00 Uhr die Wiesn komplett durchsucht zu haben, um damit Sicherheit zu gewähren. Wenn das nicht der Fall ist, werde ich mich wieder melden, dann wird die Wiesn heute gar nicht eröffnet», sagte Reiter auf der Plattform Instagram. «Tut mir leid, anders geht’s nicht, Sicherheit geht vor.»

    Nach Angaben Reiters basiert die Schließung auf Erkenntnissen des Großbrandes im Münchner Norden. «Es geht darum, dass ein Täter die Wiesn bedroht hat und die Polizei und der Koordinierungskreis einhellig zu der Auffassung kamen, dass wir dieses Risiko, Menschen auf das Oktoberfest zu lassen, nicht eingehen können.»

    Das Oktoberfestgelände war wegen einer Bombendrohung abgesperrt.
    Das Oktoberfestgelände war wegen einer Bombendrohung abgesperrt. Foto: Manuel Schwarz/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden