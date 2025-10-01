Icon Menü
Großeinsatz in München: Sprengstoffdrohung gegen Wiesn: Was wir wissen und was nicht

Großeinsatz in München

Sprengstoffdrohung gegen Wiesn: Was wir wissen und was nicht

Ein Toter, Sprengfallen in einem brennenden Haus und eine Drohung gegen das größte Volksfest der Welt: Was bisher über die Ereignisse in München bekannt ist.
Von dpa
    Die genauen Hintergründe sind noch unklar.
    Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Foto: Roland Freund/dpa

    Ein abgebranntes Haus mit Sprengfallen, ein Toter und eine Sprengstoffdrohung gegen die Wiesn: Rund um die Geschehnisse am Morgen in München sind noch viele Fragen offen. Was wir wissen und was nicht:

    Was wir wissen:

    Was wir nicht wissen:

