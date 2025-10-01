Icon Menü
Großeinsatz in München: Tatverdächtiger von München nicht polizeibekannt

Großeinsatz in München

Tatverdächtiger von München nicht polizeibekannt

Ein 57-Jähriger zündete das Haus seiner Eltern an, tötete wohl seinen Vater und dann sich selbst. Dabei war er vorher noch nie in Erscheinung getreten.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auch ein Transporter brannte aus.
    Auch ein Transporter brannte aus. Foto: Felix Hörhager/dpa

    Der Mann, der in München ein Haus angezündet und Sprengfallen deponiert haben soll, ist nach Polizeiangaben bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Er sei «bislang ein unbeschriebenes Blatt» - auch im Bereich des Staatsschutzes.

    Die Behörden gehen davon aus, dass ein 57-Jähriger das Haus wegen eines Familienstreits angezündet und die Sprengfallen dort deponiert hat. Er nahm sich danach das Leben - und hinterließ einen Brief mit Drohungen gegen das Oktoberfest. Daraufhin wurde die Wiesn stundenlang gesperrt.

