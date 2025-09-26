Mutmaßlicher Millionenbetrüger am Flughafen gefasst

Die Bundespolizei hat einen international gesuchten mutmaßlichen Betrüger am Münchner Flughafen festgenommen. Der 50-Jährige soll seine Opfer in der Schweiz mit betrügerischen Kapitalanlagegeschäften zwischen Juni 2022 und August 2025 um eine zweistellige Millionensumme geprellt haben, wie die Behörde mitteilte.

Nach einem Hinweis aus der Eidgenossenschaft setzten die Flughafenermittler ihn am Dienstag bei der Einreise fest. Der Mann war an Bord einer Maschine aus Istanbul eingetroffen. Der 50-Jährige sitzt nun in der JVA Landshut in Auslieferungshaft. Das Auslieferungsverfahren in die Schweiz wird von der Generalstaatsanwaltschaft München betrieben.

Festnahmen bei den Einreisekontrollen am Münchner Flughafen sind demnach keine Seltenheit. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Bundespolizei am zweitgrößten deutschen Flughafen 550 mit Haftbefehl gesuchte Verdächtige gefasst.