Hauptbahnhof München: Frau will Flasche an Feuermelder öffnen und löst Alarm aus

Bundespolizei ermittelt

Frau will Flasche an Feuermelder öffnen und löst Alarm am Münchner Hauptbahnhof aus

Feuerwehrleute eilen wegen eines Alarms zum Münchner Hauptbahnhof. Doch der Auslöser ist alles andere als ein Notfall.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Alarm löste einen nächtlichen Einsatz von Bundespolizei und Feuerwehr am Hauptbahnhof aus. (Archivbild)
    Der Alarm löste einen nächtlichen Einsatz von Bundespolizei und Feuerwehr am Hauptbahnhof aus. (Archivbild) Foto: Matthias Balk/dpa

    Eine 18-Jährige hat einen Feuermelder als Flaschenöffner missbraucht und damit einen Alarm am Münchner Hauptbahnhof ausgelöst. Die junge Frau habe versucht, eine Bierflasche am Melder zu öffnen, und dabei die Glasscheibe zertrümmert, teilte die Bundespolizei mit. Wegen des Alarms seien Feuerwehrleute ins Tiefgeschoss des Hauptbahnhofs geeilt.

    Schnell habe sich herausgestellt, dass die 18-Jährige für den Fehlalarm verantwortlich war. Aus Aufnahmen der Videoüberwachung habe sich ergeben, dass die junge Frau und zwei Begleiter erst kurz zuvor von der Bundespolizei kontrolliert worden waren. Gegen die 18-Jährige werde wegen des Verdachts des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen ermittelt.

